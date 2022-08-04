عائلة الجندي الإسرائيلي هدار جولدن المحتجز جثمانه لدى حماس تواصل مسيرتها الاحتجاجية: "سنصل غزة وأبعد"

وقتل غولدين وشاؤول في عملية "تسوك إيتان/الجرف الصامد" عام 2014 ، والتي انطلقت بهدف وضع حد للصواريخ

تواصل عائلة الجندي الإسرائيلي هدار جولدين الخميس لليوم الثاني على التوالي مسيرتها التي انطلقت أمس الأربعاء من منزلها في كفار سابا وسط إسرائيل، باتجاه قطاع غزة تحت عنوان استعادة جثامين الأبناء في إشارة إلى هدار جولدين وأورون شاؤول من يدي حماس التي تحتجزها منذ 8 سنوات.

وكانت العائلة قد صرحت للإعلام أنها خرجت بهذه الخطوة ردًا على ما تعتبره تقاعس الحكومات في استرداد جثامين الأبناء بالرغم من مرور تلك السنوات. وقامت قوات كبيرة من الشرطة بحراسة المتظاهرين وأخلت لهم أحد المسالك الثلاثة على الطريق السريع رقم 4، أثناء سيرهم من ريشون لتسيون إلى الجنوب، وفق النشر في واينت.

وقتل غولدين وشاؤول في عملية "تسوك إيتان/الجرف الصامد" عام 2014 ، والتي انطلقت بهدف وضع حد للصواريخ التي أطلقتها حماس فوق الأراضي الإسرائيلية وتعلن حماس أنها تحتجز جثمانيهما مع إبقائها على التعتيم حول حقيقة وضعهما. وتحتجز حماس كذلك شابا متخلف عقليا من الطائفة الأثيوبية يدعى أفرا مينجيستو من مدينة أشكلون/عسقلان، اقدم على اجتياز الحدود إلىداخل القطاع في وقت لاحق من ذلك العام.