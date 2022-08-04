تقرير: انفراجة في جهود الوساطة المصرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامي

يأتي هذا في أعقاب وصول من حركة حماس بصورة عاجلة الى القاهرة لمناقشة التوتر مع الجانب المصري

افادت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مصرية مطلعة على جهود الوساطة التي تقودها القاهرة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل ، وذكر التقرير بأن وفد حماس وصل إمس بصورة عاجلة إلى العاصمة المصرية بهدف "احتواء التوترات"

وأفيد بأن مصر نقلت رسائل إسرائيلية الى الوفد الحمساوي ترتبط بالتوتر في القطاع في أعقاب اعتقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، من جانبها إوضحت إسرائيل إنه في حال وقوع تصعيد لن يكون هناك فصل بين الجهاد الإسلامي وحماس.

وبحسب المصادر المصرية:"جهود الوساطة التي تقودها القاهرة خلال الساعات الأخيرة نجحت إلى حد كبير بتقليل التوتر، كما اجريت محادثة بين رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة عباس كامل، والأمين العام للجهاد الإسلامي، زياد نخالة، وذكر ان هذه المحادثة دعمت جهود الوساطة".

وأضافت المصادر بأن "الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد أن تظهر بموقف ضعيف حيال صفقة تبادل أسرى. وخلال الاتصالات الأخيرة مع الجانب الإسرائيلي، طلبت القاهرة بفتح عملية استكمال للصفقة. حيث انه توجد مصلحة مشتركة في الفترة الحالية ان كانت من جانب حماس أو إسرائيل للتوصل الى اختراق، بهدف تهدئة المواطنين في غزة".

وعلى خلفية التوتر في جنوب إسرائيل والمخاوف من هجوم للجهاد الإسلامي، أجرى رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي اليوم زيارة الى فرقة "غزة" ومن المتوقع ان يتم خلالها المصادقة على خطط هجومية في حال وقع تصعيد مع قطاع غزة. كما حذر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس من وجود تحذير استخباراتي ملموس لتنفيذ عملية للجهاد الإسلامي على الحدود بين إسرائيل وقطاع خلال الفترة الزمنية الفورية، هذه الهجمات يمكن أن تحدث من خلال اطلاق صاروخ مضاد للدبابات أو نيران قناصة أو رشقة قذائف.