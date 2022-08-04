رئيس الحكومة لابيد: "إسرائيل مستعدة لأي سيناريو، ولن نسمح للوضع الحالي أن يستمر لفترة أطول"

لابيد:"إسرائيل تستعد لأي سيناريو وستشن هجمات ضد أي منظمة تهدد أمن المواطنين الإسرائيليين إذا لزم الأمر"

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد هاتفيا، اليوم الخميس، مع رؤساء السلطات في جنوب البلاد، وأطلعهم على آخر التطورات الأمنية في قطاع غزة وأكد أنه "لن يسمح باستمرار الوضع الحالي لفترة أطول".

وقال لابيد "ان إسرائيل تستعد لأي سيناريو وستشن هجمات ضد أي منظمة تهدد أمن المواطنين الإسرائيليين إذا لزم الأمر" كما أوعز لابيد إلى المدير العام لمكتبه بمساعدة السلطات بكل ما هو ضروري، على الفور على المدى القريب وعلى المدى البعيد، وقال إنه سيجري تقييمًا آخر للوضع في وقت لاحق اليوم.

وأجرى وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس اليوم تقييما موسعا للوضع في ضوء الوضع في قطاع غزة بمشاركة رئيس الأركان ورئيس الشاباك والمدير العام لوزارة الدفاع ومسؤولين كبار آخرين. أمر الوزير بالاستعداد لاستخدام مجموعة متنوعة من التدابير المدنية والعسكرية من أجل إزالة التهديد للجنوب والقيام بالإعدادات العملياتية، بهدف استعادة الحياة الروتينية الكاملة.

وبدأت حالة الاستنفار في منطقة الجنوب بعد ساعات من اعتقال السعدي وصهره أشرف جدة، حيث قتل خلال الاعتقال فلسطيني مسلح. ومنذ ثلاثة أيام، أغلقت عدة طرق في منطقة غلاف غازة خوفا من نيران مضادة للدبابات أو القنص أو قذائف، وتوقفت حركة القطارات من الطرق المؤدية إلى اشكلون ومنطقة غلاف غزة.