إيران: وزارة المخابرات تعتقل مجموعة مسلحة خططت لتنفيذ تفجيرات في تجمعات دينية بمناسبة"عاشوراء"

"الإرهابيين تم اعتقالهم في منطقتي غرب وجنوب البلاد ووتمكن الأمن من ضبط ومصادرة جميع العبوات الناسفة"

افادت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان نشرته وكالة"فارس" شبه الرسمية للأنباء، اليوم الخميس، إن "إيران اعتقلت خلال الأيام القليلة المنصرمة مجموعة من المسلحين كانوا يعتزمون تنفيذ عدة هجمات على تجمعات دينية".

وقالت وكالة "فارس" إن "كوادر الأمن الإيراني نجحوا في اعتقال 10 إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى بتنظيم داعش التكفيري، كانوا يخططون لتنفيذ عدة عمليات ارهابية في صفوف المشاركين في مراسم العزاء الحسيني".

ويتزامن الإعلان مع استعداد الشيعة حول العالم لإحياء مراسم ذكرى "عاشوراء"، التي تصادف يوم الاثنين الوشيك.

وأوضحت وزارة الاستخبارات أن "الإرهابيين تم اعتقالهم في منطقتي غرب وجنوب البلاد ووتمكن الأمن من ضبط ومصادرة جميع العبوات الناسفة والأسلحة وأجهزة الاتصال التي كانت بحوزتهم"