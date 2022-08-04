لبنان: انهيار صوامع إضافية من اهراءات مرفأ بيروت في الذكرى السنوية الثانية للانفجار

"أربع صوامع انهارت بعد انفصالها عن بقية المبنى المتصدع. ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على انهيار صومعتين

انهارت صوامع إضافية من إهراءات مرفأ بيروت، عصر اليوم الخميس، تزامنا مع إحياء المئات في المنطقة المحيطة الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من آب/أغسطس 2020، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن أربع صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع. ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على انهيار صومعتين من الإهراءات التي امتصت، وفق خبراء القسم الأكبر من عصف الانفجار لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي.