الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية من أجل زيادة الجهوزية

قرر الجيش تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية من أجل زيادة الجهوزية

في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي ووفقًا لتقييم الوضع، قرر الجيش تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية من أجل زيادة الجهوزية. وتم تعزيز فرقة غزة بالمدفعية وقوات الهندسة والمشاة والمدرعات والقوات الخاصة. وفي هذه المرحلة لا يوجد أمر حظر خروج من القطاع، لكن تقرر بقاء بعض القوات في المنطقة.

ونشر قائد فرقة غزة المقدم نمرود ألوني، اليوم (الخميس)، شريطا مصورًا لمواطني منطقة غلاف غزة قال فيه ان الجيش "يحاول اكتشاف نوايا الجهاد الإسلامي لتنفيذ اعتداءات على السكان. وأضاف أن "الحواجز ستستمر ما دامت هناك حاجة لذلك لأن أمن السكان يأتي أولًا" وقال "ان القوات في فرقة غزة في حالة تأهب قصوى في الأيام القليلة الماضية. وإلى جانب الجهود الدفاعية، ستعزز فرقة غزة صفوفها بقوات اضافية لمواجهة محتملة مع الجهاد الإسلامي".

جاء هذا بعد أن أجرى رئيس الوزراء يائير لابيد تقييمًا للوضع الأمني ​​بمشاركة وزير الأمن بيني غانتس ورئيس الأركان ومستشار الأمن القومي ورئيس الشاباك وآخرين.

وفي ختام المناقشة قال لابيد: "نتفهم ونتشارك الصعوبات التي يواجهها سكان الجنوب. ما يقف أمام أعيننا الآن هو الحفاظ على حياتهم وحماية أمن إسرائيل". وأضاف لابيد أن "الترتيبات الأمنية التي تم البت فيها هي استعدادات ضرورية ومؤقتة فقط".