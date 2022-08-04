تقرير: اغلاق إسرائيل الحدود قد يجبر محطة توليد الكهرباء في غزة على التوقف عن العمل

مليحة""إذا لم يدخل الديزل الصناعي اللازم للمحطة لتوليد الكهرباء اليوم أو غدًا ستتوقف المحطة عن توليد الكهرباء"

حذر مدير عام محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة رفيق مليحة، اليوم الخميس، من خطر توقفها الوشيك بسبب نقص الوقود، في حين دخل الاغلاق الإسرائيلي الكامل للقطاع يومه الثالث،وقال "إذا لم يدخل الديزل الصناعي اللازم للمحطة لتوليد الكهرباء اليوم أو غدًا ستتوقف المحطة عن توليد الكهرباء لعدم وجود (وقود) كاف لتشغيلها".

وكانت إسرائيل قد أغلقت المعابر المستخدمة للبضائع والأشخاص على طول حدودها مع غزة الثلاثاء المنصرم، بحجة "مخاوف من أعمال انتقامية بعد اعتقال اثنين من كبار قياديي حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية".كما فرض الجيش قيودًا على الحركة في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

وفي السياق يواجه سكان غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة انقطاعا للتيار الكهربائي بانتظام، وحصلوا الأسبوع المنصرم على ما معدله 10 ساعات فقط من التغذية يوميًا، وفقًا لبيانات وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وعادة ما يتم نقل الديزل لمحطة الكهرباء بالشاحنات من مصر أو إسرائيل التي تفرض حصارًا على القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه في عام 2007.

بالإضافة إلى إغلاق خط الإمداد الرئيسي مع إسرائيل، منعت الإجراءات التي فرضت هذا الأسبوع سكان غزة من مغادرة القطاع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الإغلاق يؤثر على 50 مريضا يوميا كان من المقرر أن يغادروا غزة لتلقي العلاج.

وفُرضت القيود الأمنية الحالية في أعقاب مداهمة شنتها قوات الأمن في منطقة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت القوات الإسرائيلية بسام السعدي وزميله القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وهدد مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم الأربعاء بـ "قصف مركز إسرائيل" ردا على اعتقال السعدي. في ما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الحميس، أنه "سيعزز فرقة غزة بجنود إضافيين لزيادة استعدادها وسط حالة تأهب أمني مشددة"