من المتوقع أن تعلن الإدارة في الولايات المتحدة قريبًا أن فيروس جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية وطنية.

من المتوقع ان تعلن الإدارة الأمريكية حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان ولاية سان فرانسيسكو ونيويورك والينوي وتكساس حالة الطوارئ وسط انتشار الفيروس.

وسُجلت أكثر من 6300 حالة إصابة بفيروس الأورثوبوكس المسبب لمرض جدري القرود في الولايات المتحدة حتى يوم الاربعاء، حسبما أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وعين الرئيس بايدن، روبرت فينتون، منسقا وطنيا للاستجابة لجدري القرود، في محاولة لتحسين استجابة الحكومة الفيدرالية لتفشي المرض، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. وجدري القرود هو فيروس مشابه للجدري، ولكن بأعراض أقل حدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية قبل اسبوعين من اليوم وقال المدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، تيدروس غيبريسوس، إن إعلان حالة الطوارئ سيساعد في تسريع تطوير اللقاحات وتنفيذ الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.