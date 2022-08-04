الليكود مع تحالف احزاب اليمين والأحزاب الدينية تصل الى 62 مقعدًا

نشرت القناة 13 الاسرائيلية مساء اليوم (الخميس) في النشرة المسائية ان تحالف الأحزاب اليمينية مع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو والأحزاب المتدينية وصلت الى 62 مقعدًا في اخر استطلاع للرأي وهذا لأول مرة منذ فترة طويلة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه البروفيسور كميل فوكس لـ القناة 13، حصل الليكود ونتنياهو على 35 مقعدًا، والصهيونية الدينية على 12 مقعدًا وشاس ويهودوت التوراة على 8 و 7 مقاعد على التوالي. ثاني أكبر حزب هو حزب يائير لابيد، حزب "يش عتيد"، الذي تراجع إلى 21 مقعدًا ليبقى اتحاد "الأزرق والأبيض والأمل الجديد" دون تغيير ولا يزداد قوة مع 12 مقعدًا.

توزيع الأحزاب الأخرى: يحصل حزب العمل في الاستطلاع على 6 مقاعد وكذلك ايضا القائمة المشتركة. وحصل حزب اسرائيل بيتنا على 5 مقاعد وميريتس والقائمة العربية الموحدة على 4 نواب لكل منهما.