المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية لسكان غزة: "لا تسمحوا للجهاد الإسلامي بجركم إلى التصعيد"

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية المقدم أفيخاي أدرعي: لا تسمحوا لهم بجركم الى التصعيد

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية المقدم أفيخاي أدرعي إلى التوترات التي نشأت منذ اعتقال زعيم الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، باسم السعدي، وغرد على حسابه على تويتر: "في الأيام الأخيرة، شهدنا سلوكًا خطيرا من قبل حركة الجهاد الإسلامي قد يكون له تداعيات على الوضع في قطاع غزة".

وأضاف "هذه منظمة لا تهتم برفاهية سكان غزة ولا بأمنهم، وتهدد بإعادة قطاع غزة إلى فم الهاوية مرة أخرى. وأضاف: "سكان غزة، لا تسمحوا لها بجركم الى التصعيد ".

وبعد تهديدات الجهاد الاسلامي عقد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس جلسة لتقييم الاوضاع الامنية في المناطق المحاذية لقطاع غزة في ضوء التوتر الامني الذي يسودها. وشارك في الجلسة رئيس اركان جيس الدفاع الجنرال افيف كوخافي ورئيس جهاز الامن العام هاشاباك رونين بار ومسؤولين اخرين.

واوعز غانتس الى الجهات المعنية باتخاذ كافة الاجراءات العسكرية والمدنية بغية ازالة التهديدات عن جنوب البلاد ولتمكين المواطنين من مواصلة حياتهم الاعتيادية.