ماكرون يحذر لبنان: "صراع جديد مع إسرائيل سيكون أكثر دمويا من 2006"

"لن ينجو لبنان من صراع جديد على الحدود الجنوبية"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان من قرارات متهورة بشأن علاقاته مع إسرائيل. وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "L'Orient-Le Jour" اللبنانية "لن ينجو لبنان من صراع جديد على الحدود الجنوبية ، والذي سيكون أكثر فتكًا وتدميرًا بكثير مما حدث في عام 2006.

أجريت المقابلة بمناسبة الذكرى الثانية لكارثة الانفجار في مرفأ بيروت والتي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف. وتحدث الرئيس الفرنسي مرة أخرى عن دعم باريس لأرض الأرز وتطرق إلى الملف النووي الإيراني.

وأكد ماكرون أنه في رأيه، من المهم بشكل خاص ألا تصبح قضية المفاوضات بين القدس وبيروت على الحدود البحرية بين البلدين، والتي تشارك فيها فرنسا أيضًا في التوصل إلى حل إلى جانب الوسيط الأمريكي وسيلة لتحقيق هدف. "لأن الأهم هو استقرار البلاد وازدهارها وقدرتها على إعادة النظر إليها كدولة يمكنها أن تأخذ مصيرها بين يديها".