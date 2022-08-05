ساعات حرجة في الجنوب: الجيش الأسرائيلي يستعد لأي تصعيد، حظر التجول في غلاف غزة مستمر

تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي وأعلان حظر تجول جزئي في منطقة غلاف غزة

تتواصل اليقظة في الجنوب، بينما يستعد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الجمعة)، لأي تصعيد في المنطقة. ووفقا لتقديرات الأجهزة الأمنية، ستكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة لفهم الوضع، هل سيكون هناك طريقا للتصعيد أو لهدوء في المنطقة. ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء يائير لابيد جلسة لتقييم الوضع في هذا الشأن.

في ظل الوضع ومستوى اليقظة المرتفع، تم تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي وإعلان حظر تجول جزئي، بالإضافة إلى أن الطرق التي تم إغلاقها في الأيام القليلة الماضية ستبقى كذلك اليوم، لن يتم استئناف حركة القطارات في المنطقة وقد طُلب من السكان مواصلة الموافقة في منطقة المناطق المحمية.

التقى رئيس الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، مساء أمس برؤساء السلطات في الجنوب، حيث انتقد رئيس بلدية سديروت ألون دفيدي بشدة سلوك المستويين العسكري والسياسي. وقال دفيدي: "إذا كنت تعرف ما هو التهديد، فقم بتحييده، وطالب دفيدي بمهاجمة المنظمات الفلسطينية وبتعويض السكان وأصحاب الأعمال عن هذه الأيام".