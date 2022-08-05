رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أمن أهالي منطقة غلاف غزة وجودة حياتهم على رأس أولويتنا"

يائير لابيد:"نحن نعمل على إعادتهم إلى روتينهم اليومي في أسرع وقت ممكن. هذه مسؤوليتنا".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، صباح اليوم الجمعة، أثناء تقييم الوضع الأمني على خلفية اليوم الرابع من زيادة اليقظة في المناطق المحيطة بقطاع غزة:" سلامة سكان منطقة غلاف غزة، وجودة حياتهم على رأس أولوياتنا. ونحن نعمل على إعادتهم إلى روتينهم اليومي في أسرع وقت ممكن. هذه مسؤوليتنا"

شارك يائير لابيد تقييم الوضع مع رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت ووزير الأمن بيني غانتس ورئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن العام رونان بار ان"

وحذر مسؤول سياسي الليلة الماضية من أنه "إذا مرت بضعة أيام أخرى في الوضع الحالي من الاستعداد للهجمات والتحذيرات، فسيتعين علينا التحول من الكلمات إلى الصواريخ". على حد قوله، "ليس من المجدي الدخول في القتال لبضعة أيام بسبب نزوة حماس. إذا تمكنا من إنزالهم من الشجرة دون إطلاق النار لمدة يومين أو ثلاثة أيام أخرى مع إصابة حوالي 5000 شخص سيحصلون على تعويض، هذا أفضل من خمسة أيام من معركة قد نعود بسببها إلى نفس النقطة وتتضرر في الاجازات وفي الاقتصاد الاسرائيلي الذي يتعامل مع غلاء المعيشة ".

وقدر المصدر أن حماس في مشكلة وسيتعين عليها الضغط على حركة الجهاد الإسلامي التي تريد الانتقام من اعتقال القيادي البارز في التنظيم بسام السعدي تفاديا لتصعيد حقيقي.