وزير الأمن الإسرائيلي محذرا حركتي حماس والجهاد الإسلامي: "سيتم القضاء على التهديد بطريقة أو بأخرى"

بيني غانتس:"الجيش وباقي أجهزة الأمن على أهبة الاستعداد للرد على كل اعتداء ينطلق من مناطق غزة"

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، "أقول لأعدائنا عامة ولقادة حماس والجهاد الإسلامي: وقتكم محدود وسيتم القضاء على التهديد بطريقة أو بأخرى"وتابع:" إسرائيل ستقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن مواطنيها بمنتهى المسؤولية والصرامة".

وحذر غانتس حركتي حماس والجهاد الإسلامي من أن " الجيش وباقي أجهزة الأمن على أهبة الاستعداد للرد على كل اعتداء ينطلق من مناطق غزة"

ووجه غانتس رسالة إلى قادة حركتي حماس والجهاد الاسلامي مفادها أن "السكان الفلسطينيين أصبحوا رهائن لتصرفات العناصر الإرهابية" مؤكدا على أنه من "يسبب وقف عمل أربعة عشر ألف عامل واتلاف السلع في المعابر المغلقة ويعرقل امداد منطقة القطاع بالكهرباء وادخال المواد الغذائية اليها يضر أولا واخيرا بالمدنيين فيه".

جاءت تصريحات وزير الأمن حلال جلسة تشاورية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية شارك فيها رئيس الاركان الجنرال افيف كوخافي وقائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال اليعزير توليدانو

تصاعدت التوترات في محيط قطاع غزة بعد اعتقال بسام السعدي في جنين الاثنين المنصرم. ومنذ ذلك الحين، زاد الجيش الإسرائيلي من أعداده وأغلق الطرق على طول الحدود خوفًا من هجوم وشيك بصاروخ موجه مضاد للدبابات أو هجوم قناص من قبل حركة الجهاد الإسلامي. وضعت هذه الإجراءات الأمنية سكان المجتمعات الحدودية في حالة حبس.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مسؤول على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم الحدودي قوله إن "ست شاحنات محملة بالوقود ستنقل في وقت لاحق يوم الجمعة لمنع إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة في غزة"