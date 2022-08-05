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الجيش الإسرائيلي يشن غارة على أهداف محددة للجهاد الإسلامي في غزة

i24NEWS

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كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي عن اسم الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد التي تحمل اسم"الفجر الصادق"

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان،مساء اليوم الجمعة، إن "الجيش شن غارات محددة في الجبهة الداخلية تستهدف الجهاد الإسلامي في قطاع غزة" وكشف عن اسم الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد التي تحمل اسم"الفجر الصادق"

ومن جهتها أفادت مصادر محلية فلسطينية بإصابة 3 فلسطينيين على الأقل في الغارات الإسرائيلية حتى الآن.

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