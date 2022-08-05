الجيش الإسرائيلي يعلن عن اطلاق حملة "الفجر الصادق" ضد عناصر الجهاد الاسلامي في قطاع غزة

الجيش أطلق على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة اسم الفجر الصادق".

أعلن الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الجمعة، أن "الجيش أطلق على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة اسم الفجر الصادق"وقالت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول بالجيش: "مقتل قيادي بارز في حركة الجهاد في الغارة على غزة"

ومن جهتها قالت حركة الجهاد الاسلامي في بيان "العدو شن حربا على شعبنا وعلينا واجب كامل في الدفاع عن أنفسنا وشعبنا."واضافت "لن نسمح للعدو بالانخراط في سياسات تستهدف تقويض المقاومة والصمود الوطنيين".

وأفادت تقارير فلسطينية أولية بأن "المستهدفون هم تيسير الجعبري قائد سرايا القدس شمال غزة، ومحمد البيوك شرق خانيونس وسلامة عابد برفقة الجعبري وآخر"

وأعلنت وزارة الصحة الفسطينية عن "استشهاد مواطن واصابة 15 آخرين في استهداف إسرائيلي بغزة حتى اللحظة مع رفع حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومحطات الاسعاف في قطاع غزة" في ما أفادت مصادر محلية فلسطينية بإصابة 3 فلسطينيين على الأقل في الغارات الإسرائيلية حتى الآن.