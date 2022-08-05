بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني: المدير العام للأمن المغربي يستقبل المفوض العام للشرطة الإسرائيلية

تقاسم التجارب والخبرات في سائر المجالات الأمنية، خصوصا في ميادين مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة

استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي بالرباط، المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني، ووضع أسس شراكة أمنية تخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية ودولة إسرائيل.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الاستقبال يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المفوض العام للشرطة الإسرائيلية على رأس وفد أمني هام إلى المملكة المغربية، فضلا عن تقاسم التجارب والخبرات في سائر المجالات الأمنية، خصوصا في ميادين مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة للجانبين من أجل التأكيد على الإرادة الراسخة والعزم المشترك في فتح آفاق جديدة لتطوير التعاون الأمني الثنائي بين البلدين، بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحقيق التصدي الحازم لمختلف التهديدات والمخاطر الإجرامية التي تحدق بمواطني كلا البلدين.