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رئيس الحكومة الإسرائيلية حول عملية غزة:"لن نسمح للمنظمات الإرهابية بوضع جدول أعمالنا"

i24news

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تظهر هذه الصورة الأضرار التي سببتها غارة جوية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة ، في 5 آب / أغسطس 2022.
MAHMUD HAMS / AFPتظهر هذه الصورة الأضرار التي سببتها غارة جوية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة ، في 5 آب / أغسطس 2022.

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال ان العملية تهدف لتوجيه ضربة في غضون 170 ثانية

نشر رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس في أعقاب العملية العسكرية في قطاع غزة بيانا مشتركا ضد حركة الجهاد الاسلامي قبل بداية تقييم الأوضاع الأمنية مساء اليوم في مقر وزارة الأمن بمدينة تل أبيب. 

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وذكر البيان أن الحديث يدور عن عملية تهدف إلى إزالة تهديد ملموس ضد مواطني إسرائيل ومنطقة غلاف غزة وتهدف الى ضرب المهاجمين ومرسليهم. وذكر أن العملية نفذت بعد تعاون عملياتي بين الجيش الاسرائيلي، جهات استخباراتية والشاباك الإسرائيلي. وقال مصدر سياسي بحسب وسائل اعلامية اسرائيلية" إن "نتجهز لحدث يمكن أن يتدهور الى عدد من الأيام القتالية". 

وقال يائير لابيد :"حكومة إسرائيل لن تتيح للمنظمات الإرهابية بوضع جدول الأعمال في غلاف غزة وتهديد مواطني إسرائيل، سيعرف من يجرأ على من يستهدف إسرائيل بأننا سنصل اليه. قوات الأمن ستعمل ضد مخربي الجهاد الإسرائيل لإزالة التهديد من مواطني إسرائيل". 

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس :"المهمة هي الدفاع عن البلدات الإسرائيلية ومواطني إسرائيل-ولن نسمح لأي جهة تهديدنا أو استهداف مواطني إسرائيل. من سيحاول- سنستهدفه". 

واجرى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي مؤتمرا صحافيا قال خلاله ان العملية كانت تهدف لتوجيه ضربة في غصون 170 ثانية:"رئيس الذراع العسكرية للتنظيم-تيسير الجعبري تمت تصفيته مع 15 نشطاء آخرين" واضاف "كما أن المقاتلات الحربية والطائرات المسيرة خليتين تعمل لاستهداف دبابات ، وايضا تم تصفية رئيس جهاز المضاد للدبابات التابع للتنيظم، اجماليي القتلى من التنظيم بلغ 15". 

 

 

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