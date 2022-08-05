إسرائيل تبلغ حماس بأنها لا تسعى إلى تصعيد أوسع والعملية الحالية تقتصر على أهداف الجهاد

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إن "الرسالة التي نقلناها إلى حماس عبر المصريين بأن نطاق المعركة والعمليات سيعتمد على رد الجهاد الإسلامي"وتابع" عمليات الجيش ستتركز ضد الجهاد الإسلامي، في المقابل تم الموافقة على دخول شاحنات وقود عبر معبر كرم أبو سالم"

واجرى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي مؤتمرا صحافيا قال خلاله إن "العملية كانت تهدف لتوجيه ضربة في غصون 170 ثانية:"رئيس الذراع العسكرية للتنظيم-تيسير الجعبري تمت تصفيته مع 15 نشطاء آخرين" واضاف "كما أن المقاتلات الحربية والطائرات المسيرة خليتين تعمل لاستهداف دبابات ، وايضا تم تصفية رئيس جهاز المضاد للدبابات التابع للتنيظم، اجماليي القتلى من التنظيم بلغ 15".