English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • إسرائيل تبلغ حماس بأنها لا تسعى إلى تصعيد أوسع والعملية الحالية تقتصر على أهداف الجهاد

إسرائيل تبلغ حماس بأنها لا تسعى إلى تصعيد أوسع والعملية الحالية تقتصر على أهداف الجهاد

i24NEWS

دقيقة 1
Peu de temps avant des frappes aériennes israéliennes sur Gaza, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz au quartier général de Tel Aviv, le 5 août 2022
TsahalPeu de temps avant des frappes aériennes israéliennes sur Gaza, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz au quartier général de Tel Aviv, le 5 août 2022

إسرائيل تبلغ حماس بأنها لا تسعى إلى تصعيد أوسع والعملية الحالية تقتصر على أهداف الجهاد

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إن "الرسالة التي نقلناها إلى حماس عبر المصريين بأن نطاق المعركة والعمليات سيعتمد على رد الجهاد الإسلامي"وتابع" عمليات الجيش ستتركز ضد الجهاد الإسلامي، في المقابل تم الموافقة على دخول شاحنات وقود عبر معبر كرم أبو سالم"

واجرى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي مؤتمرا صحافيا قال خلاله إن "العملية كانت تهدف لتوجيه ضربة في غصون 170 ثانية:"رئيس الذراع العسكرية للتنظيم-تيسير الجعبري تمت تصفيته مع 15 نشطاء آخرين" واضاف "كما أن المقاتلات الحربية والطائرات المسيرة خليتين تعمل لاستهداف دبابات ، وايضا تم تصفية رئيس جهاز المضاد للدبابات التابع للتنيظم، اجماليي القتلى من التنظيم بلغ 15". 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق