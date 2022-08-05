عملية "مطلع الفجر":المصادقة على تعبئة ما يصل إلى 25 ألف جندي احتياط اسرائيلي

قائد الجهاد الاسلامي يقول انه"من المبكر لأوانه الحديث عن وساطة، الحرد فرضت علينا، وسنرد حتى النهاية"

صادق وزير الأمن الإسرائيلي على تجنيد استثنائي لـ 25 الف جندي احتياط وذلك في اطار توسيع العمليات في قطاع غزة، وبحسب البيان الصادر عن الجيش الاسرائيلي "بعد اجراء تقييم للأوضاع، تقرر تجنيد واسع لجنود الاحتياط، بهدف تعزيز القوات في قيادة الجنوب، الدفاع الجوي، الجبهة الداخلية والقوات القتالية"

الى جانب العملية العسكرية الاسرائيلية الخاصة ضد أهداف للجهاد الإسلامي في قطاع غزة واغتيال قادة التنظيم، افادت شبكة "العربية"أن إسرائيل قامت بتمرير رسالة إلى مصر مفادها بأن العملية ستكون محدودة، وأن أي رد لحماس سيؤدي الى تصعيد.

في المقابل صرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بتصريح لشبكة "الميادين" إن :"القتال بدأ ومن المبكر لأوانه الحديث عن وساطة، هذه الحرب فرضت علينا، وسنرد حتى النهاية. أنا اتحدث عن قتال، وانا لا أريد الحديث عن مفاجآت في الميدان حاليا. هذا يوم امتحان تاريخي، سنقف أمامه موحدين، أو سندفع الثمن بصورة منفصلة".

واعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان تيسير الجعبري، القائد العسكري الشمالي للجهاد الإسلامي تمت تصفيته. اغتيال الجعبري كان جزء من عملية خاصة ضد أهداف للتنظيم في غزة، في المقابل من اغتيال الجعبري، تم تصفية خليتان كانت بطريقها لتنفيذ عمليتي استهداف دبابات، وبحسب التقديرات قتل 15 مخربين".