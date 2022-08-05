غرفة العمليات المشتركة لكافة الفصائل في القطاع: "الرد سيأتي بالطريقة التي تحددها قيادة المعارضة"

برهوم: "أسلوب فصل الجبهات عن بعضها وفصل هذا التنظيم عن سواه أصبح من الماضي، وللمقاومة خطة عمل "مشتركة

أعلنت غرفة العمليات المشتركة لكافة الفصائل في القطاع الجمعة أن الرد سيأتي بالطريقة التي تحددها قيادة المعارضة. وجاء على لسان الناطق بلسان الغرفة "نحن نحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم العدائي. لن نسمح له بالعمل ضد أبناء شعبنا، ولن ينجح بكسر صمودنا".

وكانت الغرفة المشتركة قد أعلنت في وقت سابق من مساء الجمعة في أعقاب تنفيذ إسرائيل غارة جوية استهدفت قيادات جهادية على رأسهم تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في قطاع غزة في سرايا القدس، أنه لا نفاوضات بعد الآن"، وأضافوا أن "إسرائيل خانت محاولات التوسط المصرية، ولذلك فإننا نعلن أنه لا مفاوضات ابتداء من هذه اللحظة".

وفي الأثناء أعلنت وزراة الداخلية في القطاع عن رفع مستوى جهوزيتها في أعقاب الهجوم الإسرائيلي وأبلغت كافة المؤسسات الرسمية في القطاع بالتأهب واتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل التعامل مع هذه الحالة.

وبالرغم من إعلان إسرائيل أن العملية تستهدف بشكل حصري نشطاء الجهاد فقد عقّب الناطق باسم حماس فوزي برهوم، على العملية بالقول إن "المقاومة الفلسطينية موحدة، وهناك تنسيق على أعلى مستوى من خلال غرفة العمليات المشتركة، وهو أفضل وسيلة للرد".

وأضاف أن "أسلوب فصل الجبهات عن بعضها وفصل هذا التنظيم عن سواه أصبح من الماضي، وأن للمقاومة خطة عمل مشتركة، ويمكنها أن تدير الحملة بطريقة تردع إسرائيل وتحدد قواعد المواجهة".