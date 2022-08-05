بعد أربع ساعات من اغتيال الجعبري: إطلاق رشقات صاروخية تجاه بلدات في جنوب إسرائيل

سماع دوي صافرات الانذار في بلدات جنوب إسرائيل بعد ساعات من اعتقال تيسير الجعبري

بعد أربع ساعات من عملية اغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، أُطلقت رشقات صاروخية للمرة الثانية تجاه البلدات الإسرائيلية في جنوب إسرائيل، وكانت سمعت الليلة صافرات الانذار في البلدات في غلاف غزة ، كما سمعت الصافرات في منطقة تل ابيب، في حين اعلن الجهاد الاسلامي اطلاق 100 قذيفة تجاه اسرائيل.

أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بمهاجمة مواقع إنتاج الأسلحة، والمخازن ومواقع إطلاق النار التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي وتفاصيل إضافية ستأتي تباعًا.

يذكر أن أحد الصواريخ التي أطلقتها حماس في الجولة الثانية اخترق أجواء مدينة بات يام جنوبي مدينة تل-أبيب يافا. وأفيد أن القبة الحديدية قامت بإسقاطها.

واعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية للجهاد الاسلامي قصفها تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ.

واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان سابق ان مقاتلات الجيش الاسرائيلي هاجمت مخزني أسلحة قتالية وموقع آخر لإطلاق الصواريخ لمنظمة الجهاد الاسلامي، في حين أكد الجيش الاسرائيلي انه سيواصل مهاجمة أهداف للجهاد في قطاع غزة.

من جانبه قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد في كلمة له الليلة إن "اسرائيل غير معنية بمعركة واسعة في قطاع غزة- لكنها لا تخشاها. مهما كلف الأمر، سنزيل كافة التهديدات عن مواطنينا"