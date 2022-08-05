رئيس الوزراء الإسرائيلي:"حركة الجهاد الإسلامي وكيل لإيران تريد تدمير إسرائيل"

لابيد: "الحكومة لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي محاولة هجوم -من أي نوع - من غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، في أو رسالة له بعد عملية"مطلع الفجر" مساء اليوم الجمعة، إن "مهما استغرق الأمر، سنقضي على التهديد الذي يواجه مواطنينا"وتابع" وهذه الحكومة لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي محاولة هجوم - من أي نوع - من غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية"

جاء ذلك مباشرة بعد بدء الجهاد الإسلامي في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، موضحا أن "إسرائيل ليست معنية بحملة عسكرية واسعة النطاق، لكنها لا تخشى الانخراط في واحدة إذا لزم الأمر"وقال "التوجيه الذي تلقته منا قوات الأمن كان واضحا: إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي ضد أولئك الذين يحاولون إيذاء المدنيين".

وأكد لابيد على أنه "لن نقبل أي إنذار بخصوص عمليات الجيش وقوات الأمن - بما في ذلك على الجبهات الأخرى. وسيتم اعتقال كل من يجب اعتقالهم. وأي محاولة لإلحاق الأذى بالمدنيين أو الجنود ستتلقى ردا قاسيا".

ودعا رئيس الوزراء جميع السكان إلى "الانصياع للتوجيهات في الأيام المقبلة".وقال "لدي ثقة في السكان الإسرائيليين وأنا متأكد من أنهم سيدعمون قواتنا الأمنية بشكل كامل" وأضاف"شعب إسرائيل قوي، ويتفهم أهمية الردع، ويقف إلى جانب أهل الجنو. وقواتنا الأمنية مستعدة بمجموعة من الردود القوية على أي هجوم. سنواجه العدو بقوة، معًا".

وختم حديثه قائلا: "قامت إسرائيل بعملية مكافحة إرهاب دقيقة ضد تهديد مباشر. معركتنا ليست مع سكان غزة".