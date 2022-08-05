تقرير : من المتوقع وصول وفد مصري إلى إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

أكدت مصر أن جهودها للوساطة متواصلة ولن تتوقف وتتركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

من المتوقع أن يصل وفد مصري إلى إسرائيل بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وذلك بحسب تقرير على شبكة "العربية"، في ما أكدت مصر، اليوم الجمعة، أن جهودها للوساطة متواصلة ولن تتوقف وتتركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأفادت مصادر العربية/الحدث بأن "وفدا أمنيا مصريا سيتحرك إلى تل أبيب للتهدئة في غزة"، فيما أعلن مصدر مصري مسؤول أن "القاهرة⁩ تكثف من اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإنهاء التصعيد الحالي بقطاع ⁧غزة⁩ واحتواء الموقف"

كما أكد عدم توقف الاتصالات المصرية مع جميع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية من بداية حالة التوتر القائمة وحتى الآن، وكشف أن "مصر ⁩أكدت خلال اتصالاتها على ضرورة توقف العملية العسكرية في قطاع ⁧غزة⁩ وعدم التصعيد العسكري بالقطاع في أعقاب سقوط قتلى ومصابين بينهم أطفال"

وأشارت إلى أن القاهرة طالبت كل الأطراف بضبط النفس كي لا تزداد الأمور سوءًا وتتطور العمليات بشكل أكبر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قوات خاصة ومدفعية تابعة له هاجمت نقاطاً عسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، بعد قصف أهداف تابعة للحركة في قطاع غزة أدت لمقتل قيادي بارز فيها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "رئيس الأركان أوعز للجيش بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان"