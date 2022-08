الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق أكثر من 160 صاروخًا على إسرائيل، ويعلن استعداده لعمليات عسكرية قد تستمر لأسبوع

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن حركة الجهاد الإسلامي قامت بإطلاق أكثر من 160 صاروخًا على إسرائيل من قطاع غزة منذ ظهر أمس الجمعة، مشددا على أنه "لا توجد حاليا مفاوضات جارية لإنهاء العنف وأن الجيش مستعد لعمليات عسكرية قد تستمر لأسبوع".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الجهاد الإسلامي أطلق 160 صاروخًا حتى الآن، وعبر 130 منها إلى داخل إسرائيل"، مشيرا إلى أن "حوالي 30 صاروخا منها تم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية".