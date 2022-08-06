الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق أكثر من 160 صاروخًا على إسرائيل، ويعلن استعداده لعمليات عسكرية قد تستمر لأسبوع

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الجهاد الإسلامي أطلق 160 صاروخًا حتى الآن، وعبر 130 منها إلى داخل إسرائيل"

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن حركة الجهاد الإسلامي قامت بإطلاق أكثر من 160 صاروخًا على إسرائيل من قطاع غزة منذ ظهر أمس الجمعة، مشددا على أنه "لا توجد حاليا مفاوضات جارية لإنهاء العنف وأن الجيش مستعد لعمليات عسكرية قد تستمر لأسبوع".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الجهاد الإسلامي أطلق 160 صاروخًا حتى الآن، وعبر 130 منها إلى داخل إسرائيل"، مشيرا إلى أن "حوالي 30 صاروخا منها تم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية".

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وأضاف المتحدث في بيان له، "بعد 15 ساعة من بدء العملية قمنا بإعتقال 20 شخصا مشتبه به، 19 منهم على ارتباط بحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية،".

وكان الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد أعلن مساء أمس الجمعة، أن "الجيش أطلق على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة اسم مطلع الفجر"وقالت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول بالجيش: "مقتل قيادي بارز في حركة الجهاد في الغارة على غزة"

فيما أعلنت غرفة العمليات المشتركة لكافة الفصائل في القطاع الجمعة أن الرد سيأتي بالطريقة التي تحددها قيادة المعارضة. وجاء على لسان الناطق بلسان الغرفة "نحن نحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم العدائي. لن نسمح له بالعمل ضد أبناء شعبنا، ولن ينجح بكسر صمودنا".