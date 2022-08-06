الولايات المتحدة تدعو إلى عدم التصعيد في غزة وتؤكد التزامها الدائم بأمن إسرائيل

جون كيربي "ندعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات المتطرفة التي أزهقت أرواح مدنيين أبرياء"

أفاد بيان البنتاغون، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، طلب من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اتخاذ خطوات لتهدئة الأوضاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشددا على "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن إسرائيل".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها إن "لويد أوستن، أعرب لنظيره بيني غانتس عن قلقه بشأن التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا بين المدنيين الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية"، داعيا إلى "إجراء تحقيق في الوقت المناسب بشأن سقوط مدنيين جراء الغارات الإسرائيلية"، حسب موقع اليوم السابع.

ومن جانبه، أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نايدز، أمس الجمعة، بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أن بلاده تتواصل مع أطراف مختلفة وتحث الجميع على الهدوء.

وأضاف توم نايدز، عبر حسابه على تويتر أن الولايات المتحدة "تؤمن بشدة بأن لإسرائيل الحق في حماية نفسها"، حسب موقع العربية.

وفي نفس السياق، حث متحدث مجلس الأمن القومي جون كيربي، في تصريحات صحفية، جميع الأطراف على "تجنب المزيد من التصعيد"، وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال "ثابتة في التزامها بأمن إسرائيل"، موضحا أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل والشركاء الفلسطينيين وآخرين إقليميين على استعادة "الهدوء".

وتابع جون كيربي،: "سنواصل العمل لتعزيز جميع جوانب الشراكة الأمريكية ـ الإسرائيلية، وندعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات المتطرفة التي أزهقت أرواح مدنيين أبرياء"، حسب وكالة الأناضول التركية.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، قال أمس الجمعة، "أقول لأعدائنا عامة ولقادة حماس والجهاد الإسلامي: وقتكم محدود وسيتم القضاء على التهديد بطريقة أو بأخرى"وتابع:" إسرائيل ستقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن مواطنيها بمنتهى المسؤولية والصرامة".