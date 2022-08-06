واطلاق صافرات الانذار في موديعين القريبة من القدس وسقوط قذيف قرب بلدة قريبة من تل ابيب

إطلاق القذائف من قطاع غزة تجاه مناطق غلاف غزة لا يتوقف، وحوالي الساعة ال12:00 توسع نطاق الصواريخ واطلقت رشقة تجاه مدينة جنوب إسرائيل، ومدينة موديعين القريبة من القدس وبلدة قريبة من مدينة تل أبيب في مركز إسرائيل، كما أعلن الجيش عن اصابة جنديين بصورة طفيفة جراء شظايا قذيفة في كيبوتس نيريم جنوب اسرائيل.

كما رصد استهداف لمصنع في بلدة أشكول جنوب إسرائيل، في حين اندلع حريق في مصنع في بلدة اشكول، اضافة الى رصد قذيفة بمنطقة مفتوحة قرب بيت عوزئيل القريبة من تل أبيب.

وسمح الجيش الاسرائيلي بالنشر بعد ظهر اليوم عن اصابة جنديين بصورة طفيفة جراء قذيفة في كيبوتس نيريم، وتم نقل الجريحين وهما بوعيهما الكامل لتلقي العلاج في المستشفى.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف المروحيات القتالية العسكرية مواقع عسكرية للجهاد الاسلامي في قطاع غزة، مؤكدا على مواصلة الجيش استهداف مواقع الجهاد في القطاع.

وتمت إزالة تفعيل حالة تأهب سابقة لطائرة بدون طيار ناحل عوز، مما يشير إلى أن الطائرة بدون طيار إما تم اعتراضها أو إعادتها إلى القطاع.