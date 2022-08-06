الجيش الاسرائيلي يعتقل 19 ناشطا للجهاد الإسلامي في الضفة الغربية بينهم قيادي

جاءت هذه الاعتقالات في اعقاب التصعيد الامني جنوب إسرائيل والذي جاء بعد اعتقال قيادي بالجهاد

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 20 مشتبها في أنحاء الضفة الغربية الليلة، بينهم 19 ناشطا للجهاد الإسلامي، في حين قالت مصادر فلسطينية إنه من بين المعتقلين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ناجح حبايبة أبو عكرمة، والتي اعتقل من بلدة صانور جنوبي مدينة جنين، ويشار الى حبايبة كان قضى محكومية بالسجون الإسرائيلية، وذكر البيان انه تم نقل المشتبهين للتحقيقات ولم تكن أية إصابات بين قوات الأمن الإسرائيلية.

عناصر الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود اعتقلوا المشتبهين في قرية بيت سيرا، مخيم قلنديا، مدينة الخليل والمناطق المجاورة لها، وبحسب مصادر فلسطينية فإن النشطاء المعتقلين تابعين لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، وإن قسما منهم قضوا محكوميات في السجون الإسرائيلية.

ومن المعتقلين الآخرين بالإضافة الى حبايبة ذكر: بلال ذياب وعمران غوادرة من بير الباشا وكفر راعي قضاء جنين، رامي الكسار بالقرب من الخليل، نضال الغاوي ، تامر السليمية، فارس أصلان وزكريا الحيح.

ويشار الى أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت بعد التصعيد الأمني في الجنوب وتهديدات الجهاد الإسلامي باطلاق رشقات الصواريخ تجاه اسرئيل، في اعقاب اعتقال القيادي بحركة الجهاد الاسلامي بسام السعدي مطلع الأسبوع في مخيم جنين.