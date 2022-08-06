حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أنها لم تستخدم بعد صواريخها بعيدة المدى ضد إسرائيل

أضاف المسؤولون: "لا جدال في وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، وأولويتنا الأساسية مقاومة إسرائيل"

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في غزة اليوم السبت، أنها لم تستخدم بعد ترسانتها من الصواريخ بعيدة المدى ضد إسرائيل، وقامت الحركة حتى الآن بإطلاق 193 صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ووجهوا مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي عدد من التهديدات لإسرائيل وقالوا لوكالة الأنباء الفلسطينية "إننا نعمل على تحويل المعركة إلى حرب استنزاف تبقي إسرائيل في حالة شلل"، وأكدوا أن "الوضع سيزداد سوءًا".

وأعلن مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،‏ داود شهاب، اليوم السبت، إنه "‏لا حديث حالياً عن تهدئة" في قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ "إسرائيل أخفقت، ولن تحقّق الأمن للمستوطنين، ولن تكون قادرة على إنهاء مأزق المستوطنين الذين انتقلوا من حظر التجوال الذي استمر 4 أيام بسبب حال الاستنفار التي أعلنتها سرايا القدس إلى الملاجئ، بسبب صواريخ سرايا القدس".، حسب موقع الميادين.

ومن جانبه، رد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عدد من الهجمات في قطاع غزة ضد البنية التحتية لحركة الجهاد الإسلامي، كما حذرت إسرائيل سكانها من أن العملية قد تستمر عدة أيام

وفي نفس السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق 193 صاروخًا باتجاه الأراضي الإسرائيلي ، سقط 36 منها في قطاع غزة، و اعترضت "القبة الحديدية" حوالي 95٪ من الصواريخ.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن اعتقال 20 مشتبها في أنحاء الضفة الغربية الليلة، بينهم 19 ناشطا للجهاد الإسلامي، في حين قالت مصادر فلسطينية إنه من بين المعتقلين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ناجح حبايبة أبو عكرمة،