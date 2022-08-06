رئيس الوزراء الإسرائيلي يعد بتعويضات مالية لسكان الجنوب

يائير لبيد يؤكد أنه "سوف يتعامل مع خطة التعويض الآن لهذه الحرب الجديدة".

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، مساء أمس الجمعة، لعدد من رؤساء السلطات المحلية في منطقة حدود قطاع غزة أنه سيتم تقديم تعويضات مالية لسكان الجنوب.

وقال يائير لبيد، إنه "وضع بنفسه خطة تعويضات لضحايا عملية الجرف الصامد في عام 2014 ، وسوف يتعامل مع خطة التعويض الآن لهذه الحرب الجديدة".

وبدأت إسرائيل أمس الجمعة عملية "مطلع الفجر" وأكد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، "الجيش أطلق على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة اسم مطلع الفجر"وقالت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول بالجيش: "مقتل قيادي بارز في حركة الجهاد في الغارة على غزة".

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه تم إطلاق 193 صاروخًا باتجاه الأراضي الإسرائيلي ، سقط 36 منها في قطاع غزة، و اعترضت "القبة الحديدية" حوالي 95٪ من الصواريخ.

ويقف سكان جنوب إسرائيل على خط المواجهة خلال دورات العنف بين إسرائيل وقطاع غزة.