البحرين والإمارات تحذران مواطنيهما في إسرائيل من صواريخ غزة

طلبت البحرين والإمارات، مواطنيهما في إسرائيل إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في ظل التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقالت سفارة البحرين بإسرائيل، إنها "تهيب بالمواطنين البحرينيين الموجودين في دولة إسرائيل بتوخي الحيطة والحذر"، ودعت في تغريدة عبر "تويتر" إلى "اتباع الإجراءات الأمنية الرسمية المعلنة".