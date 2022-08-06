البحرين والإمارات تحذران مواطنيهما في إسرائيل من صواريخ غزة

قالت سفارة الإمارات لدى إسرائيل، "ندعو المواطنين الموجودين في إسرائيل لأخذ الحيطة والحذر"

طلبت البحرين والإمارات، مواطنيهما في إسرائيل إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في ظل التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقالت سفارة البحرين بإسرائيل، إنها "تهيب بالمواطنين البحرينيين الموجودين في دولة إسرائيل بتوخي الحيطة والحذر"، ودعت في تغريدة عبر "تويتر" إلى "اتباع الإجراءات الأمنية الرسمية المعلنة".

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ومن جانبها، قالت سفارة الإمارات لدى إسرائيل، في بيان عبر حسابها على "تويتر": "ندعو المواطنين الموجودين في إسرائيل لأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية".

https://twitter.com/i/web/status/1555633399108354052 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أكد مساء أمس الجمعة في بيان، أن "الجيش شن غارات محددة في الجبهة الداخلية تستهدف الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في غزة اليوم السبت، أنها لم تستخدم بعد ترسانتها من الصواريخ بعيدة المدى ضد إسرائيل، وقامت الحركة حتى الآن بإطلاق 193 صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.