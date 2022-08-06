تحليل/رسالة إسرائيل من عملية "الفجر الصادق": نُبادِر ولا نَنْجَر

جاء القرار بعد عدة أيام من التوتر الشديد واليقظة على حدود إسرائيل مع غزة، وسط مخاوف من هجوم من قبل الجهاد

تشبه عملية "مطلع الفجر" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة بعد اغتيال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري في وضح النهار، إلى حد كبير عملية "الحزام الأسود" التي كانت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد القضاء على القيادي البارز في ذلك الوقت، بهاء سليم أبو العطا، حيث لقي الجعبري الذي خلف أبو العطا مصرعه بالطريقة نفسها بعد عامين ونصف.

لقد كان قرارًا حاسمًا من قبل إسرائيل أن تُبادِر ولا ترد، أن تفاجئ ولا تنجر، أن تقود وألا تنتظر. وجاء القرار بعد عدة أيام من التوتر الشديد والتأهب على حدود إسرائيل مع غزة، وسط مخاوف من هجوم من قبل الجهاد الإسلامي بعد اعتقال عضو بارز آخر في الحركة في وقت سابق من هذا الأسبوع في جنين، مما دفع الحركة للتهديد بالرد بقوة - لكنها لم تكن مستعدة للقيام بذلك.

إسرائيل استغلت هذا الوقت للتحضير - من الناحية الاستخباراتية والعملياتية - استعدادا لبدء العملية العسكرية.في الوقت الذي أطلق فيه الجهاد الإسلامي تهديداته، قام الجيش الإسرائيلي بنشر بطاريات القبة الحديدية في وسط البلاد. في الوقت الذي كانوا فيه في غزة مترددين حول طريقة وقوة الرد، وعلى ما يبدو الراعي الايراني لم يكل في عجلة من أمره لاتخاذ القرار- إسرائيل قامت بجمع معلومات استخباراتية دقيقة جعلت الاغتيال ممكناً.

وبحسب تقدير الوضع على المستوى السياسي الإسرائيلي ، لن تستمر العملية ليوم واحد أو يومين فقط ، لكن إسرائيل لا ترغب في الانجرار إلى عملية مطولة من شأنها شل حياة سكانها في منتصف إجازة الصيف. عندما يسافر عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الخارج كل يوم ، فإن آخر ما يريدون رؤيته هو إغلاق المطار. على الرغم من ذلك ، من المحتمل أن تواجه إسرائيل على الأقل عدة أيام من التوتر الشديد وقيود الحركة والإنذارات.

وعرفت الساعات الأولى من العملية، إطلاق مئات الصواريخ من طرف الجهاد الإسلامي باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث رد الجيش الإسرائيلي بمهاجمة سلسلة طويلة من البنى التحتية للجهاد. القاهرة، التي تلعب دورًا مهمًا بالتوسط للتهدئة بين إسرائيل وكبار القادة في حركة الجهاد، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

لكن بعد تعرضه لخسارة معنوية شديدة بعد الاغتيال، سيرغب الجهاد في السعي من أجل "صورة نصر" ولن يكتفي بإطلاق النار على البلدات الحدودية في قطاع غزة، لذلك، تشير التقديرات إلى أن الحركة ستحاول إطلاق صواريخ بعيدة المدى باتجاه مدن وسط إسرائيل - وستبذل إسرائيل قصارى جهدها لإحباط هذه المحاولات في وقت مبكر.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي، عسكري متمرس يعرف جيدا الطين الغزي إن كان من الناحية الاستخباراتية أو الناحية العملياتية، يقترب من نهاية منصبه، وفي الفترة القريبة من المتوقع أن يعلن وزير الأمن بيني غانتس عن هوية الشخص الذي سيحل مكانه. كوخافي لن يرغب بإنهاء فترته مع "وصمة"، ولذلك سيبذل قصارى جهده لإنهاء العملية بأسرع وقت، مع تحقيق أقصى الإنجازات والحد الأدنى من الخسائر.

وهذا الهدف هو نفسه بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت الجديد، يائير لبيد، حيث يواجه لبيد التحدي الأكبر في حياته، بعد أن وجد نفسه للمرة الأولى يحمل كل المسؤوليات على كتفيه - في الوقت الذي هو في منتصف حملة انتخابية. يعلم لبيد أن كل قرار يتخذه خلال العملية لن يؤثر فقط على حياة الملايين من سكان إسرائيل، بل يؤثر أيضًا على نتيجة صناديق الاقتراع.

ولهذا فإن أي شيء يفعله أو يفشل في القيام به سيقوم خصومه بإستخدامه ضده في الحملة الانتخابية، وعلى رأسهم زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. بالرغم من أن لبيد أمضى عدة سنوات جيدة حول طاولة اتخاذ القرار في حالات الطوارئ، إلا أن هناك فرقًا كبيرًا بين التواجد في مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت)وبين تحمل المسؤولية الكاملة عن اتخاذ القرار.يجب على لبيد أن يثبت للقادة في غزة أنه لا يمارس الألعاب ولن يتسامح مطلقا مع التهديدات.

كل من يلمح بأن دخول لبيد وغانتس في هذه العملية لأسباب سياسية هو مخطئ. أولاً، لأنه ليس أسلوبهم. ثانيًا، لأن الخطر أكبر من الاحتمال. وثالثاً، لأن وتيرة تطور وتراجع العمليات العسكرية من هذا النوع في السنوات الأخيرة متشابهة إلى حد كبير في كل مرة، وعلى الرغم من الجهود الكثيرة، فإن صورة النصر ليست واضحة لأي أحد.من الناحية العملية، تنتهي العمليات بوقف إطلاق نار بوساطة مصرية، حيث يظهر كل جانب إنجازات جزئية فقط.إسرائيل تعلم أنها لن تقضي على الإرهاب في غزة، والمنظمات في غزة تعلم أنها لن تمحو إسرائيل من الخريطة. عندما يفهم كلا الطرفين قيود هذا الواقع ، فمن الأفضل أن يسعوا جاهدين لإنهاء العملية في أقرب وقت ممكن.