الجيش الإسرائيلي يقصف مخازن ذخيرة تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة

اسرائيل تريد عملية قصيرة ومصر تنتظر قبل ارسال بعثة

هاجم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، مستودعات ذخيرة تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ان "مروحيات وطائرات هاجمت مؤخرًا مستودعين للذخيرة للبحرية يقعان في منازل نشطاء من القوة البحرية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة".

يذكر ان إسرائيل تهتم بحملة واسعة النطاق في غزة، لكن وفقًا للتقديرات على المستوى السياسي والأمني​​، يمكن أن تستمر عملية الفجر بضعة أيام أخرى. في غضون ذلك، لا توجد محادثات لوقف إطلاق النار، لكن هناك القليل من الحديث على محورين: المحور الرئيسي هو المحور المصري، وبجانبه المحور القطري. مصر على اتصال بالطرفين وبمجرد أن تشعر أن الوقت قد حان سترسل وفدًا أمنيًا إلى المنطقة.

و أفادت قناة الميادين ظهر اليوم من مصادر في غزة أن رد الجهاد الإسلامي على الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار كان: "حان الوقت الآن للرد على جرائم إسرائيل". وبحسب التقرير، فقد أُبلغت مصر أن "رد المقاومة في غزة قد يستمر إلى ما لا نهاية". الهدف من المحادثات في هذه المرحلة هو التأكد من عدم دخول حماس في الحملة. هذه ليست مهمة سهلة، لأن إسرائيل تدرك أنه كلما طالت مدة العملية، زاد الضغط على حماس للدخول.