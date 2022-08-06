وشدد رئيس مجلس الوزراء على وجوب التأكد من استماع الأهالي لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية

تحدث رئيس الوزراء يائير لابيد هاتفيا اليوم (السبت)، مع رؤساء السلطات المحلية من الجنوب واطلعهم على سير عملية "الفجر" وتقييمات استمرارها. وشدد رئيس مجلس الوزراء على وجوب التأكد من استماع الأهالي لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية بأنهم ينقذون الأرواح.

وأعرب رؤساء السلطات عن دعمهم وتعزيزهم لأهداف عملية "الفجر الصادق"، وقالوا إن سكان غلاف غزة أقوياء وهناك روح وراء استمرار العملية حتى عودة الأمن إلى المنطقة.

واستمع رئيس الوزراء لابيد من رؤساء السلطات الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل للمنطقة عقب اندلاع العملية. كما أبلغهم رئيس الوزراء أنه في وقت لاحق اليوم سينعقد منتدى الرؤساء التنفيذيين بقيادة مديرة مكتب رئيس الوزراء، بهدف رسم الخرائط والمزامنة وتحسين الاستجابة للسكان للمساعدة قدر الإمكان.