اليوم الثاني لعملية "الفجر الصادق" بين اسرائيل والجهاد الإسلامي في غزة | التحديثات الجارية

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه يستعد "لأسبوع" من الغارات على قطاع غزة حيث أسفر تبادل إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي حتى الآن عن سقوط أكثر من عشرة قتلى في الجانب الفلسطيني.

وأدى أسوأ اندلاع للعنف بين الطرفين منذ الحرب الخاطفة العام الماضي إلى حرمان القطاع المحصور بين مصر والبحر الأبيض المتوسط وإسرائيل ويبلغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة، من محطة الطاقة الوحيدة لديه.