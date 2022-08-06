اليوم الثاني لعملية "الفجر الصادق" بين اسرائيل والجهاد الإسلامي في غزة | التحديثات الجارية
التطورات الاخيرة في العملية التي اطلقها الجيش الاسرائيلي امس في قطاع غزة لحظة بلحظة
دخلت جولة القتال بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يومها الثاني، مع استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حيث قُتل 13 مواطناً من سكان قطاع غزة وأصيب أكثر من 80 آخرين في قصف الجيش الإسرائيلي حتى الآن.
06 أغسطس 2022
نقل إصابتان جراء قصف جوي إسرائيلي لأرض شرقي في بلدة عبسان الجديدة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وزيرة الخارجية اابريطانية:نقف الى حانب إسرائيل في ادفاع عن نفسها وندعو لوقف سريع للتصعيد
أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه يستعد "لأسبوع" من الغارات على قطاع غزة حيث أسفر تبادل إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي حتى الآن عن سقوط أكثر من عشرة قتلى في الجانب الفلسطيني.
وأدى أسوأ اندلاع للعنف بين الطرفين منذ الحرب الخاطفة العام الماضي إلى حرمان القطاع المحصور بين مصر والبحر الأبيض المتوسط وإسرائيل ويبلغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة، من محطة الطاقة الوحيدة لديه.
الأطراف الدولية تمارس ضغوطا على إسرائيل لفتح معبر كرم أبو سالم ، بغرض إدخال المعدات الطبية والوقود لمحطات الكهرباء في قطاع غزة. .
هاجم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، مستودعات ذخيرة تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ان "مروحيات وطائرات هاجمت مؤخرًا مستودعين للذخيرة للبحرية يقعان في منازل نشطاء من القوة البحرية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة".
وزير الأمن الاسرائيلي: استهدفنا عشرات المواقع العسكرية التي تستخدمها حركة الجهاد الإسلامي بالتزام الغرف المحصنة