روسيا تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء التصعيد في غزة وتدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس"

روسيا اعلنت عن "قلقها البالغ" إزاء التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي

أعربت روسيا عن "قلقها البالغ" إزاء التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة حيث أسفر إلى الآن عن سقوط عشرة قتلى على الأقل، ودعت إلى إبداء "أقصى درجات ضبط النفس".

وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "نراقب بقلق بالغ تطور الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى استئناف المواجهة العسكرية على نطاق واسع وتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا في غزة".

ودعت زاخاروفا "كل الأطراف المعنيين إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس ومنع تصعيد العمليات المسلحة وإعادة تفعيل وقف مستدام لإطلاق النار فورا".

واعتبرت زاخاروفا أن "التصعيد الجديد سببه قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة في الخامس من آب/أغسطس ردّت عليه فصائل فلسطينية بقصف واسع النطاق وعشوائي للأراضي الإسرائيلية".

والسبت توقّع الجيش الإسرائيلي أن تستمر "أسبوعا" عمليته في قطاع غزة حيث يشن ضربات ضد حركة الجهاد الإسلامي. وأكد الجيش أن ضرباته التي بدأت عصر الجمعة أوقعت إلى الآن 15 قتيلا في صفوف مقاتلي هذا الفصيل.