وسائل إعلام إسرائيلية: التقديرات تشير الى إطلاق أكثر من 200 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ أمس

قُتل 13 مواطناً من سكان قطاع غزة وأصيب أكثر من 80 آخرين في قصف الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

دخلت جولة القتال بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يومها الثاني ، مع استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حيث قُتل 13 مواطناً من سكان قطاع غزة وأصيب أكثر من 80 آخرين في قصف الجيش الإسرائيلي. حتى الآن، تم إطلاق أكثر من 200 صاروخ باتجاه إسرائيل وسجل نظام القبة الحديدية نسبة نجاح 95٪ في ااعتراض هذه الصواريخ.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن إطلاق رشقات صاروخية جديدة، واستهداف مواقع إسرائيلية مُحاذية لقطاع غزة علاوة علي ضرب إسرائيل بأكثر من 200 صاروخًا.

وقالت في بيان، إنها "أطلقت عددا من قذائف الهاون على موقع إيرز الإسرائيلي". وأضافت: "كما تم قصف موقع فجّة العسكري، برشقة صاروخية، واستهداف موقع النصب التذكاري بعدد من قذائف الهاون". وذكرت أنها "أطلقت عددا من قذائف الهاون على موقع 16 الإسرائيلي العسكري، شرق بلدة بيت حانون".