بعد انطلاق عملية الفجر الصادق: قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تصدر تعليمات للجمهور

ووفقًا لتوجيهات أثناء الإنذار، يجب الدخول إلى منطقة محمية والبقاء فيها لمدة تصل إلى عشر دقائق.

عقب بدء عملية "الفجر الصادق" ضد تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات خاصة للجمهور مساء (الجمعة). وستكون التعليمات سارية المفعول حتى اليوم الساعة 20:00 مساءً.

ووفقًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، أثناء الإنذار، يجب الدخول إلى منطقة محمية والبقاء فيها لمدة تصل إلى عشر دقائق.

صدرت تعليمات لسكان غلاف قطاع غزة بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية. وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية عن تقييد التجمعات في مدى 40 كيلومترا من القطاع و "وضعا خاصا في الجبهة الداخلية" في مدى يصل إلى 80 كيلومترا. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر التجمع في منطقة مفتوحة في مجموعات تزيد عن عشرة أشخاص، وفي الأماكن المغلقة يمكن أن يتجمع ما يصل إلى 50 شخصًا.

وفي باقي أنحاء البلاد لا توجد تقييدات على النشاطات التعليمية، على أماكن العمل وعلى التجمهر والخدمات. وعلى كل واحد وواحدة التأكد من جاهزيته للطوارئ، مستعدا وعارفا بتعليمات ويعرف كيفية التصرف من أجل حماية نفسه عند تلقي التنبيه.