وزير الأمن الإسرائيلي: قادة حركة الجهاد الاسلامي في الخارج سيدفعون الثمن

غانتس يهدد قيادة حركة الجهاد الإسلامي في الخارج

قال وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس اليوم السبت، خلال زيارة للقبة الحديدية: ان "قيادة الجهاد الإسلامي التي تجلس في الخارج في المطاعم وتقيم في فنادق في طهران وسوريا ولبنان، معزولة عن أهلها وتؤذي سكان غزة وستدفع الثمن باهظًا". واضاف انّ الحرس الثوري لن يدفع رواتب سكان غزة ".

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بمواصلة استهداف منصات إطلاق الصواريخ التابعة لسرايا القدس وذلك خلال جلسة تقييم ترأسها غانتس في مكتبه بمشاركة مسؤولين عسكريين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لمعركة قد تستمر أسبوعا على الأقل.

ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم بمواصلة الهجمات ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فيما لوح متحدث باسم الجيش بالتوسع برا وجوا داخل القطاع، بحسب ما افاد في لقائه مع قناة I24NEWS.