تم تقديم لمحة عامة عن الوضع في المشهد الداخلي، وإعداد قوات الشرطة في الميدان

اجرى رئيس الوزراء يائير لبيد مساء السبت، جلسة تقييم للوضع الأمني ​​الى جانب وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، في مبنى الكيريا في تل أبيب.

كجزء من النقاش، تم تقديم لمحة عامة عن الوضع في المشهد الداخلي، وإعداد قوات الشرطة في الميدان. بالإضافة إلى ذلك، ناقشا الرد المطلوب في ظل الأوضاع في الجنوب، وكذلك التحضير لأيام صوم "التاسع من آب" الخاص بالطائفة اليهودية، الذي بدأت مساء اليوم.

وحضر المناقشة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء نعمة شولتز، والمدير العام لوزارة الأمن الداخلي تومر لوتان، والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفيز، والمدير العام للشرطة كوبي شبتاي، وقائد منطقة القدس في الشرطة دورون تورجمان وجهات سياسية وامنية اخرى.