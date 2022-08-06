إسرائيل تعلن مقتل خالد منصور، العضو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة رفح في غزة

إسرائيل تعلن استهداف خالد منصور القيادي بحركة الجهاد الإسلامي

أفادت وسائل إعلام عبرية باستهداف قيادي آخر في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خلال غارات إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف قائد اللواء الجنوبي بحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور خلال غارة على رفح جنوب غزة، وذلك بعد يوم من قصف منزل تيسير الجعبري القيادي البارز بالحركة.

وذكر في بيان: "خلال العملية النوعية والمشتركة للجيش والشاباك في منطقة رفح.. تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في حركة الجهاد الإسلامي وأحد أبرز قادتها".

في حين قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، مساء السبت، إنه لم يتم التأكد من صحة خبر اغتيال القيادي خالد منصور. ما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الغارات استهدفت منزل أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.