رئيس الوزراء لابيد يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (الكابينيت)

لابيد: "سنعمل دون تردد لضمان سلام سكان اسرائيل"

يعقد رئيس الوزراء يائير لابيد جلسة مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر ​​مساء السبت، في ظل استمرار عملية "الفجرالصادق". وأشار لابيد إلى أن "إسرائيل ستواصل العمل دون تردد لضمان سلام سكانها".

وجاء اجتماع الكابينيت المصغر بعد جلسة تقييم للوضع الأمني اجراها لابيد مع عدد من الوزاراء والمسؤولين، في مبنى وزارة الامن الاسرائيلية في تل أبيب وسط إسرائيل. وصرح لابيد قبل انعقاد جلسة الكابينيت وقال ان"إسرائيل ستواصل العمل بدون تردد لضمان أمان وسلامة مواطنيها".

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل عن "ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 24 بينهم 6 أطفال جراء الغارات التي تشنها إسرائيل لليوم الثاني تواليا على قطاع غزة مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد برشقات صاروخية، بحسب وزارة الصحة في القطاع". بينما نفت إسرائيل في بيان مسؤوليتها عن مقتل أطفال في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.