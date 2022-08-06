English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • رئيس الوزراء لابيد يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (الكابينيت)

رئيس الوزراء لابيد يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (الكابينيت)

i24news

دقيقة 1
رئيس الوزراء الإسرائيلي للفترة الانتقالية يائير لابيد أثناء خطاب له الأحد 3 تموز/يوليو أمام وزرائه في الحكومة
Haim Zach / GPOرئيس الوزراء الإسرائيلي للفترة الانتقالية يائير لابيد أثناء خطاب له الأحد 3 تموز/يوليو أمام وزرائه في الحكومة

لابيد: "سنعمل دون تردد لضمان سلام سكان اسرائيل"

يعقد رئيس الوزراء يائير لابيد جلسة مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر ​​مساء السبت، في ظل استمرار عملية "الفجرالصادق". وأشار لابيد إلى أن "إسرائيل ستواصل العمل دون تردد لضمان سلام سكانها".

Video poster

وجاء اجتماع الكابينيت المصغر بعد جلسة تقييم للوضع الأمني اجراها لابيد مع عدد من الوزاراء والمسؤولين، في مبنى وزارة الامن الاسرائيلية في تل أبيب وسط إسرائيل. وصرح لابيد قبل انعقاد جلسة الكابينيت وقال ان"إسرائيل ستواصل العمل بدون تردد لضمان أمان وسلامة مواطنيها". 

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل عن "ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 24 بينهم 6 أطفال جراء الغارات التي تشنها إسرائيل لليوم الثاني تواليا على قطاع غزة مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد برشقات صاروخية، بحسب وزارة الصحة في القطاع".   بينما نفت إسرائيل في بيان مسؤوليتها عن مقتل أطفال في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق