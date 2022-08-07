اليوم الثالث لعملية "الفجر الصادق" في غزة وسقوط ثلاثة صواريخ على إسرائيل خلال الليلة الماضية إثر مقتل قيادي آخر للجهاد | التحديثات الجارية
الجيش الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية عمليات اعتقال بأنحاء الضفة الغربية تلخصت بـ 20 ناشطا مرتبطًا بحركة الجهاد
تدخل جولة القتال بين إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد يومها الثالث، وقد سجلت الليلة الماضية سقوط 3 صواريخ فوق الأراضي الإسرائيلية بعد مقتل قيادي آخر في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خلال غارات إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف قائد اللواء الجنوبي بحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور خلال غارة على رفح جنوب غزة، وذلك بعد يوم من قصف منزل تيسير الجعبري القيادي البارز بالحركة.
وفي متابعة حثيثة لمجريات الأحداث على الساحة الجنوبية، عقد رئيس الوزراء يائير لابيد جلسة مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر مساء السبت، في ظل استمرار عملية "الفجرالصادق". وأشار إلى أن "إسرائيل ستواصل العمل دون تردد لضمان سلام سكانها".
07 أغسطس 2022
في أول رد للدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم منذ اندلاع الأحداث في غزة : الإمارات تعرب عن قلقها وتدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وإعادة الهدوء على وقع عملية "الفجر الصادق"، ووزارة الخارجية البحرينية تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة التي تسببت بسقوط ضحايا وأعربت عن تقديرها لجهود مصر لإحلال الهدوء.
الفجر الصادق: المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون يعلمون المستوى السياسي بتحقيق معظم أهداف العملية وأن إسرائيل لا ترغب في توسيعها
"الفجر الصادق": مقتل ناشط إضافي في حماس يدعى أحمد عفانة بعد سقوط جدار فوقه أثناء أعمال البحث عن ناجين في منزل أبو جاسر في جباليا. عفانة كان عضوا في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.
الجيش الإسرائيلي: الأحد، قتيلة وجرحى جراء إطلاق صاروخي فاشل في جباليا بقطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار فلسطيني فاشل في جباليا واحتمال سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين. والدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت نحو 160 صاروخاً.
لابيد: الجيش الإسرائيلي يواصل الهجوم على أهداف ونشطاء مسلحين وسط الاهتمام بتقليص وقوع الضرر على الأبرياء إلى أقصى حد ممكن. ونحن نتصرف بطريقة مركزة ومسؤولة من أجل تقليل الأذى الذي يلحق بأولئك غير المتورطين. وستستمر العملية طالما كان ذلك ضروريا ".
بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقيام الجيش الإسرائيلي والشاباك أمس السبت بتحييد القيادي البارز في الجهاد الإسلامي، خالد منصور، قائد المنطقة الجنوبية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يشير إلى أن الأمر عبارة عن "تعاون عملياتي للجيش الإسرائيلي ووكالات الاستخبارات و الشاباك بموافقة المستوى السياسي".
"الفجر الصادق": الجيش الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية(السبت) نفقاً لتنظيم الجهاد الإسلامي بعد رصد عمليات حفره بتقنيات عالية.
عضو الكنيست اليميني بن غفير يدخل باحات الأقصى صباح الأحد ليحيي صوم التاسع من آب بالرغم من التحذيرات
الصحة الفلسطينية: مصرع 29 شخصا من بينهم 6 أطفال و 4 سيدات و 253 إصابة بجراح مختلفة منذ بدء حملة "الفجر الصادق".
اعتراض صاروخين فوق أجواء القدس: صفارات الإنذار تدوي في محيط بيت شيمش قرب القدس وسقوط عدة صواريخ والمواطنون يبلغون عن أصوات انفجارات
سماع دوي صفارات الإنذار في محيط مدينة القدس إنذارا بسقوط صواريخ
أجرى زعيم حماس هنية اتصالات هاتفية الليلة مع المصريين والقطريين والأمم المتحدة وحذر من عواقب دخول المصلين اليهود إلى الحرم القدسي اليوم.
الجيش الإسرائيلي: بعد الكشف عن محاولات حركة الجهاد الإسلامي حفر نفق هاجمت طائرات إسرائيلية مقاتلة الليلة الماضية النفق المعد لعمليات عدائية.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحملة ضد الجهاد الإسلامي مستمرة: مقاتلو الجيش الإسرائيلي والمخابرات الشاباك وحرس الحدود نفذوا الليلة أيضًا عمليات اعتقال تلخصت بـ 20 ناشطا مرتبطًا بحركة الجهاد الإسلامي.