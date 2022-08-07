اليوم الثالث لعملية "الفجر الصادق" في غزة وسقوط ثلاثة صواريخ على إسرائيل خلال الليلة الماضية إثر مقتل قيادي آخر للجهاد | التحديثات الجارية

الجيش الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية عمليات اعتقال بأنحاء الضفة الغربية تلخصت بـ 20 ناشطا مرتبطًا بحركة الجهاد

تدخل جولة القتال بين إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد يومها الثالث، وقد سجلت الليلة الماضية سقوط 3 صواريخ فوق الأراضي الإسرائيلية بعد مقتل قيادي آخر في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خلال غارات إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف قائد اللواء الجنوبي بحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور خلال غارة على رفح جنوب غزة، وذلك بعد يوم من قصف منزل تيسير الجعبري القيادي البارز بالحركة.

وفي متابعة حثيثة لمجريات الأحداث على الساحة الجنوبية، عقد رئيس الوزراء يائير لابيد جلسة مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر مساء السبت، في ظل استمرار عملية "الفجرالصادق". وأشار إلى أن "إسرائيل ستواصل العمل دون تردد لضمان سلام سكانها".