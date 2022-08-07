الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الاستباقية في الضفة الغربية بموازاة "الفجر الصادق" واعتقال 20 مطلوبا

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي في قرى الخضر وجبل الموالح وبيت فجر ستة نشطاء مرتبطين بحركة الجهاد الإسلامي

يواصل الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الشاباك (المخابرات) والتعاون مع قوات حرس الحدود الحملة ضد حركة الجهاد الإسلامي في أنحاء الضفة الغربية، بموازاة عملية "الفجر الصادق" في قطاع غزة، وانتهت جولة الليلة الماضية (السبت) باعتقال 20 ناشطا فلسطينيا لهم علاقة بصورة أو بأخرى بالجهاد الإسلامي.

في نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة فرقة مناشيه الإقليمية، من بين مناطق أخرى في مدينة جنين، قرية صيدا المتاخمة لطولكرم، عنزة ومخيم اللاجئين في مدينة طولكرم ، ستة عناصر من الجهاد. ووقع خلال العملية عدد من الاضطرابات العنيفة، منها إلقاء الحجارة والمتفجرات والمفرقعات وإحراق الإطارات باتجاه القوات. وردت القوات بإجراءات لتفريق المتظاهرين.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي في قرى الخضر وجبل الموالح وبيت فجر ستة نشطاء مرتبطين بحركة الجهاد الإسلامي.

بالإضافة إلى ذلك ، اعتقل الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس ثلاثة نشطاء آخرين جهاديين. ووقعت خلال العملية مواجهات تخللها إلقاء عبوات ورشق حجارة وإطلاق أعيرة نارية على القوات الإسرائيلية. كما اعتقلت القوات في منطقة فرقة يهودا الإقليمية أربعة عناصر من التنظيم.

وبلغت حصيلة المعتقلين النهائية حوالي عشرين ناشطا مرتبطا بحركة الجهاد الإسلامي في أنحاء الضفة الغربية الليلة الماضية. وتم نقل جميع المشتبه بهم إلى قوات الأمن لتلقي مزيد من العلاج، ولم تقع أية خسائر أو إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.