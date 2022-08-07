صفارات الإنذار تدوي في محيط بيت شيمش قرب القدس وسقوط عدة صواريخ والمواطنون يبلغون عن أصوات انفجارات

على خلفية اغتيال إسرائيل القائد الجنوبي لحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور في غارة أمس، أطلقت الحركة صواريخ صباح اليوم الأحد، باتجاه مدينة القدس. وسمعت صفارات الإنذار في عدد من بلدات ومدن المجلس الإقليمي ماتي يهودا في منطقة القدس.

تم إطلاق الإنذارات في الساعة 08:13 في كسلون ، رمات رزيئل، كريات يعاريم، معاليه هحميشا، أبو غوش، ياد هشمونا، كريات عينافيم، هار أدار، نيفي إيلان ، شوئيفا ، ماحسيا، بيت مئير وشورش.

وبحسب واينت فقد أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل خالد منصور، مع عنصرين آخرين هما خطاب عماشي، قائد لواء رفح في الجهاد الإسلامي ونائب منصور، وزياد مدلل، عضو قيادة الجهاد الإسلامي والساعد الأيمن لمنصور الذي بقي معه في هذا الهجوم. وقُتلت عرضًا امرأة في الهجوم.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مصرع 29 شخصا من بينهم 6 أطفال و 4 سيدات و 253 إصابة بجراح مختلفة خلال عملية "الفجر الصادق" على قطاع غزة.

يذكر أن القائد السياسي لحماس أطلق تصريحًا، بعد إجرائه اتصالات هاتفية الليلة مع المسؤولين في قطر ومصر والأمم المتحدة حذر من خلاله السلطات الإسرائيلية من السماح لليهود بدخول باحات المسجد الأقصى في القدسن علمًا أن اليهود يقيمون اليوم صيام التاسع من آب.