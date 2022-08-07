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رئيس الوزراء لابيد في بيان مشترك مع وزير الأمن: عملية تحييد خالد منصور تمت بموافقة المستوى السياسي

i24news

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رئيس الوزراء يائير لابيد يخاطب شعبه بشأن عملية الجيش الإسرائيلي في غزة ، 5 أغسطس ، 2022
GPOرئيس الوزراء يائير لابيد يخاطب شعبه بشأن عملية الجيش الإسرائيلي في غزة ، 5 أغسطس ، 2022

نحن نتصرف بطريقة مركزة ومسؤولة من أجل تقليل الأذى الذي يلحق بأولئك غير المتورطين

بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقيام الجيش الإسرائيلي والشاباك أمس السبت بتحييد القيادي البارز في الجهاد الإسلامي، خالد منصور، قائد المنطقة الجنوبية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يشير إلى أن الأمر عبارة عن "تعاون عملياتي للجيش الإسرائيلي ووكالات الاستخبارات و الشاباك بموافقة المستوى السياسي".

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وجاء في البيان على لسان لابيد "هذا جهد عملياتي واستخباراتي، وإنجاز غير عادي. أريد أن أعبر عن تقديري لوزير الأمن بيني غانتس، ولرئيس الأركان ورئيس الشاباك وآلاف الأشخاص تحت قيادتهم".

وتابع لابيد: "الجيش الإسرائيلي يواصل الهجوم على أهداف ونشطاء مسلحين وسط اعتماده الحذر لتقليص إلحاق الأذى بالأبرياء إلى أقصى حد ممكن. ونحن نتصرف بطريقة مركزة ومسؤولة من أجل تقليل الأذى الذي يلحق بأولئك غير المتورطين. وستستمر العملية طالما كان ذلك ضروريا ".

وشدد وزير الأمن في البيان المشترك على أن"كل من يسعى لإلحاق الأذى بمواطني إسرائيل سيتعرض للأذى. الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن سيستمرون في العمل ضد الجهاد الإسلامي حتى نعيد السلام ونزيل التهديدات التي تلاحق سكان غلاف غزة الإسرائيليين. أود الإشادة بجيش الدفاع بقيادة رئيس الاركان و "بقيادة رونين بار للجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على أمن إسرائيل".

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