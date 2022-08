مصدر إسرائيلي: الصاروخ القاتل الذي سقط على مخيم غزة نجم عن إطلاق صاروخي فاشل في جباليا

أفاد مصدر إسرائيلي صباح اليوم الأحد بوقوع إطلاق صاروخي فلسطيني فاشل إضافي في جباليا شمال القطاع أدى على ما يبدو إلى سقوط قتلى وجرحى وفلسطينيين، نافيا أن يكون الجيش الإسرائيلي ضالعا بأي هجمات من ناحيته في تلك الساعة، ومشيرًا إلى تحطم 160 صاروخا للجهاد حتى الآن.

