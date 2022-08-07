مصدر إسرائيلي: الصاروخ القاتل الذي سقط على مخيم غزة نجم عن إطلاق صاروخي فاشل في جباليا

بعد التحقق من القيادة العليا للجيش يمكننا أن نقول على وجه اليقين إن الجيش الإسرائيلي لم يطلق صواريخ ساعتها

أفاد مصدر إسرائيلي صباح اليوم الأحد بوقوع إطلاق صاروخي فلسطيني فاشل إضافي في جباليا شمال القطاع أدى على ما يبدو إلى سقوط قتلى وجرحى وفلسطينيين، نافيا أن يكون الجيش الإسرائيلي ضالعا بأي هجمات من ناحيته في تلك الساعة، ومشيرًا إلى تحطم 160 صاروخا للجهاد حتى الآن.

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وأضاف المتحدث الأمني لـ i24NEWS يوم السبت إن الضربة التي أسفرت عن مقتل العديد من الأطفال وإصابة كثيرين آخرين في مخيم جباليا للاجئين في غزة نجمت عن فشل في إطلاق صاروخ من قبل مسلحين فلسطينيين.

وقال المصدر "بعد التحقق من القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، يمكننا أن نقول على وجه اليقين إن الجيش الإسرائيلي لم يطلق صواريخ على تلك المنطقة في ذلك الإطار الزمني".

بعد ذلك، عمم جيش الدفاع الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر المسار القصير للصاروخ الذي أصاب مخيم اللاجئين، وأطلق من داخل قطاع غزة وسقط في مكان قريب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس السبت عن "ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 24 بينهم 6 أطفال جراء الغارات التي تشنها إسرائيل لليوم الثاني تواليا على قطاع غزة مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد برشقات صاروخية، بحسب وزارة الصحة في القطاع". بينما نفت إسرائيل في بيان مسؤوليتها عن مقتل أطفال في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.