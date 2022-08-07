غزة تطلق نحو 600 صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال عملية "الفجر الصادق"

تم إطلاق 585 صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية من داخل القطاع، نجح 470 منها بدخول الأراضي الإسرائيلية

أظهرت الإحصاءات التي أعدها الجيش الإسرائيلي الأحد، حول الحصيلة العسكرية لحملة "الفجر الصادق" تفوقا بارزًا للجيش الإسرائيلي الذي استهدف خلال اليومين الأول والثاني لحملة "الفجر الصادق" الأمنية 139 هدفا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي بما فيها مخازن أسلحة ونفق لعمليات هجومية تم تدميره فضلا عن تحييد قائد القطاع الشمالي تيسير الجعبري وخالد منصور قائد القطاع الجنوبي للحركة.

وبحسب البيانات الموثقة فقد تم إطلاق 585 صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية من داخل القطاع، نجح 470 منها بدخول الأراضي الإسرائيلية فيما سقط 115 منها داخل حدود القطاع الغزي.

وتفيد البيانات أيضًا أنه تم اعتراض نحو 185 صاروخا ليسجل أداء القبة الحديدية التابعة لسلاح الجو الدفاعي الإسرائيلي ما نسبته 97 بالمائة من الاعتراضات.