الدول العربية الموقعة على اتفاقيات ابراهيم تعرب عن استيائها من حملة "الفجر الصادق" الإسرائيلية

أصدر المغرب بيانًا جاء فيه "تتابع المملكة المغربية بقلق بالغ ما تشهده الأوضاع في قطاع غزة من تدهور كبير

في أول رد لها على الحملة الأمنية التي اطلقتها إسرائيل الجمعة لاجتثاث التهديد الذي يخيم فوق البلدات جنوبي إسرائيل وفق تعبير المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل والتي أطلق عليها اسم "الفجر الصادق" أصدرت الدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم بيانات أعربت من خلالها عن قلقها من الأحداث.

وأعربت الإمارات في بيان عن "قلقها ودعت إلى أقصى درجات ضبط النفس وإعادة الهدوء. كما أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانًا أدانت من خلاله الهجمات الإسرائيلية على غزة التي تسببت بسقوط ضحايا وأعربت عن تقديرها لجهود مصر لإحلال الهدوء".

كما أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي قام به الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما جاء في العربية. و"أكدت الوزارة على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده".

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، أصدر المغرب بيانًا جاء فيه "تتابع المملكة المغربية بقلق بالغ ما تشهده الأوضاع في قطاع غزة من تدهور كبير، نتيجة عودة أعمال العنف والاقتتال وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات. وإن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تدعو إلى تجنب مزيد من التصعيد واستعادة التهدئة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة وتجنيب المنطقة مزيدا من الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام".

كما جددت المملكة وفق البيان "مواقفها الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتؤكّد أن الحل المستدام للصراع بين الجانبين، يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام".

يذكر أن التصعيد الأخير يأتي في أعقاب اعتقال القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية القيادي التابع لحركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بوصفه مسؤولا عن تدبير وتخطيط عمليات عدائية ضد إسرائيل.