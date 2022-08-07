رئيس الشاباك نصح الكابينت الحكومي المصغر بالسعي إلى إنهاء الحملة العسكرية في غزة

رونين بار: العملية حققت أهدافًا أكثر مما حددناه، بما في ذلك المخطط لفصل حماس عن الجهاد الإسلامي

كشف موقع واللا، الأحد أن رئيس الشاباك رونين بار دعا في اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني الليلة الماضية (السبت) إلى التوجه نحو إنهاء العملية في غزة "الفجر الصادق" قبل حدوث أي أخطاء من شأنها أن تورط إسرائيل في عملية أوسع نطاقا". وأشار إلى أن العملية "حققت أهدافًا أكثر مما حددناه وسيكون لها تأثير في ساحات أخرى أيضًا، بما في ذلك المخطط لفصل حماس عن الجهاد الإسلامي.

ويفيد التقرير أن العديد من المسؤولين الكبار يؤيدون موقف بار "الجميع بشكل عام يعتقد أنه من الضروري إنهاء هذه الجولة لكن الظروف لم تنضج بعد لذلك".

وفي السياق دعا وزير الصحة نيتسان هوروفتس إلى إنهاء العملية. وزعم أن الهدف من العملية المتمثل بالمس بحركة الجهاد الإسلامي قد تحقق وبالتالي يجب أن تنتهي قبل وقوع ضرر لا داعي له على المدنيين الفلسطينيين.

وقال هوروفتس: "لقد حاولنا منع عملية إطلاق صاروخ واحدة وحصلنا على 400 عملية إطلاق صاروخ". "كان هذا العام الأكثر هدوءًا في القطاع ونال سكان غلاف غزة سلامًا نادرًا بفضل سياسة حكومية جديدة وذكية، وبأيدينا أعدنا أنفسنا إلى الوضع الذي كان عليه من قبل. الآن علينا أن نتوقف. "